Heracles of PEC Zwolle, wie pakt de titel? En maakt dat na de directe promotie eigenlijk nog uit?

Met video Feyenoord wil doorpakken na kampioens­feest: ‘We hebben een goed verhaal om Arne Slot langer te binden’

De veroverde landstitel maakte weer veel los bij Feyenoord. Algemeen directeur Dennis te Kloese is duidelijk over de toekomst: eerst trainer Arne Slot aan boord houden en dan doorpakken. ,,We hebben een goed verhaal om hem langer te binden.’’