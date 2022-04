Heracles ontvangt FC Twente in eerste derby van het weekend

Groepsge­sprek moet Vitesse weer op scherp zetten: Letsch wil ‘passie’ zien tegen Go Ahead Eagles

ARNHEM - Thomas Letsch wil de malaise bij Vitesse doorbreken. Met een groepsgesprek heeft de coach deze week ‘de boel op scherp’ gezet in Arnhem. De Duitser eist passie bij de eredivisieclub, op bezoek bij Go Ahead Eagles. ,,We moeten weer ritme en vertrouwen krijgen. Dat is noodzaak voor succes in de play-offs.”

