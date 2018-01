Heracles op fraaie locatie onderuit tegen Karlsruhe

Chantal de Ridder gaat na zwangerschap door als prof

19:04 Voor Chantal de Ridder (28) zit het seizoen er al op. De spits van Ajax is zwanger en verwacht in de zomer haar eerste kindje. De Ridder heeft daarom per direct een punt gezet achter haar seizoen, al blijft ze de komende tijd wel doortrainen om haar conditie op peil te houden.