Heracles reageert op kritiek: ‘Meest veranderingsgezind van alle clubs’

Dat bijna alles in de eredivisie bij het oude blijft, is vooral de schuld van Heracles, zo luidde de algehele opinie na het uitblijven van de revolutie. In Almelo snappen ze niets van die conclusie. „Wij zijn misschien wel het meest veranderingsgezind van alle clubs.”

Door Leon ten Voorde



De algemeen en en technisch directeur van Heracles kunnen er met de kop niet bij. Dat de totale eredivisie er niet in is geslaagd enkele grote aanpassingen door te voeren, vinden Rob Toussaint en Mark Jan Fledderus getuigen van een gebrek aan durf en inzicht. „Ik heb me tijdens de bijeenkomst wel afgevraagd: zijn wij nu het slimste of het domste jongetje van de klas?”, aldus TD Fledderus. In het Polman Stadion denken ze het antwoord wel te weten. „Wij voelen ons Don Quichotte”, aldus Toussaint. „Ons voetbal mist een visionair, dat is nu wel duidelijk geworden.”

De mening van de Twentse beleidsbepalers staat haaks op de verhalen die donderdagavond na de mislukte onderhandelingen over de verander-agenda naar buiten kwamen. Veel aanwezigen wezen Heracles als schuldige aan, omdat de Almelose club en Emmen tegen hadden gestemd, waardoor de eredivisie nauwelijks wordt aangepast. „Wij zijn voor een verander-agenda als dat leidt tot verbeteringen”, zegt Toussaint. „Wij wilden van alle clubs misschien wel de meeste aanpassingen doorvoeren, maar de voorstellen die er lagen gaan niets veranderen. Daarom hebben we tegengestemd, en dat terwijl er bijvoorbeeld in stond dat clubs vrij waren op kunstgras te spelen. Dat de schuld vervolgens bij ons wordt neergelegd en dat dit ons imago naar buiten toe geen goed doet, is pijnlijk. Daar kunnen wij alleen verder niks aan doen. Het enige dat je ons zou kunnen verwijten is dat wij geen politiek bedrijven om ons naar buiten toe te verdedigen. Maar wij doen niets voor de bühne. Als we ons laten leiden door emotie, valt de hele club straks om.”

Fledderus zegt zich verbaasd te hebben over de gang van zaken tijdens de laatste, finale bijeenkomst van donderdag. „Dingen waren slecht voorbereid, clubs waren slecht op de hoogte en de zaken moesten er in een mum van tijd doorheen worden gejaagd. Ik hoorde zelfs iemand zeggen ‘we moeten wel met iets komen, want de pers wacht beneden.”

Inkrimping

Volgens Fledderus en Toussaint is het totale onzin dat Heracles over tegen is. „Hoewel dat voor ons niet gunstig is zijn wij voor een ere- en eerstedivisie met 16 clubs. En laat de top 3 aan het eind van de competitie tegen de top 3 van België spelen. Ga naar de UEFA en vraag of dat een extra Champions League-plek kan opleveren”, aldus Toussaint. „Maar toen het onderwerp van inkrimping van de eredivisie ter sprake kwam, gingen zes clubs meteen met de armen over elkaar zitten en zeiden: nee, dat gebeurt niet”, vult Fledderus aan. „Dus van een constructieve opstelling was geen sprake.”

En Toussaint: „Wij krijgen het nu het verwijt dat twee clubs alles hebben geblokkeerd, maar even voor alle duidelijkheid: wij zijn vanaf het begin als enige een voorstander geweest van een stemmingsprocedure van de helft plus 1. Dat hebben we zwart op wit. Wij vinden ook dat je de eerste divisie bij alle veranderingen moet betrekken, maar ook dat is niet gebeurd.”

Kunstgras

Een ander thema waar Heracles op aan wordt gekeken is het vasthouden aan kunstgras. Hoewel ze in het Polman Stadion nog steeds niet overtuigd zijn de noodzaak, zegt de club wel open te staan voor normaal gras. „Wij willen best op natuurgras gaan spelen. Als dat maar op een solidaire manier wordt gecompenseerd”, zegt Toussaint. Volgens de directeur kost het Heracles jaarlijks 1.2 miljoen euro de club op gras gaat spelen en trainen. „En ja, dat geld hebben wij nodig om een eredivisie-waardige selectie op de been te krijgen. Als je dat geld bij ons weghaalt, klagen de topclubs weer dat ze geen weerstand krijgen. Wij snappen echt wel dat we niet jaarlijks meer dan een miljoen aan compensatie kunnen krijgen. Maar we hadden wel tot een gezamenlijk bedrag kunnen komen dat hoger ligt dan wat is aangeboden (3.5 ton, red.) . Daar komt bij dat wij vinden dat je het geld niet uit de Europese inkomsten van de topclubs moet halen, want dan heb je nooit zekerheid omdat het ene jaar het andere niet is.”