Herman Brood was rechtsbuiten bij PEC Zwolle, maar een groot succes werd dat niet: ‘Hij liep liever in een indianenpak’

De foto die in het Herman Brood Museum & Experience in Zwolle aan de wand hangt – een korrelige zwart-wit foto waarop elf jochies te zien zijn in een vaal en ietwat gekreukt PEC-shirt – is er inderdaad eentje die je zo zou inlijsten. Alles klopt namelijk aan deze foto. Niet alleen de compositie (keurig naast elkaar) en de lichtinval (mooi op het gezicht), maar ook de locatie (in het doel), het veld (hobbelig), de koppies (ondeugend) en niet te vergeten het zwarte broekje en shirt met horizontale banen, v-kraag en knoopjes (heerlijk retro).