Het blessurenieuws en de verwachte opstellingen van Ajax, PSV, Feyenoord en alle andere clubs

Heracles - FC Utrecht (vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Heracles: Nieuweling Justin Hoogma zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Trainer Frank Wormuth hoopt dat hij over veertien dagen kan beschikken over de nieuwe spits Samuel Armenteros. Hij speelde in mei vorig jaar zijn laatste wedstrijd. Naast Armenteros zijn ook Rai Vloet (geschorst door club) en Ismail Azzaoui (geblesseerd) niet van de partij.



Bijzonderheden FC Utrecht: René Hake geeft Henk Veerman na diens heldenrol tegen Cambuur, toen hij inviel bij 0-2 en de wedstrijd kantelde naar 3-2, zijn eerste basisplaats tegen Heracles Almelo. Ook Willem Janssen, die deze week aankondigde na dit seizoen te stoppen, speelt. Na lang blessureleed keert Tommy St. Jago terug in de selectie. Arthur Zagre (niet wedstrijdfit) en Naoki Maeda (beenbreuk) ontbreken in de selectie.

FC Groningen - Fortuna Sittard (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Door twee zeges op rij kijkt FC Groningen vol vertrouwen uit naar het thuisduel met Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Danny Buijs komt bij winst mogelijk weer het linkerrijtje binnen en kan zich dan mengen in de strijd om de play-offs. De oefenmeester heeft dan ook geen reden om zijn elftal te wijzigen. Dat betekent onder meer dat Cyril Ngonge, smaakmaker in de eerste seizoenshelft, wederom op de bank moet beginnen.



Bijzonderheden Fortuna Sittard: Grote vraag bij Fortuna: wie verdedigt het Limburgse doel? Michael Verrips, die de wedstrijd tegen SC Heerenveen (2-0 winst) vorige week miste vanwege corona-perikelen? Of Yannick van Osch, die hem tegen de Friezen uitstekend verving? Laatstgenoemde lijkt de voorkeur te krijgen van trainer Sjors Ultee.

Cambuur - PEC Zwolle (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Cambuur: SC Cambuur moet het tegen PEC Zwolle doen zonder spits Roberts Uldrikis. De lange Let heeft last van een ongewillige kuitspier. Hij wordt vervanger door Tom Boere die op 24 oktober voor het laatst in de basis stond. Mees Hoedemakers, die zich tegen FC Utrecht moest laten vervangen nadat hij door een actie van scheidsrechter Van de Graaf geblesseerd raakte, is fit genoeg om weer te starten.



Bijzonderheden PEC Zwolle: Maikel van der Werff staat voor het eerst in de basis, na zijn terugkeer in Zwolle. De centrale verdediger vervangt Siemen Voet, die tegen Cambuur is geschorst na zijn rode kaart, vorige week tegen NEC. Mees de Wit keert ook weer terug.

Vitesse - PSV (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Bij Vitesse sluiten Loïs Openda en Jacob Rasmussen weer aan. Coach Thomas Letsch is blij dat de Belgische aanvaller weer aan het front staat. ,,Hij brengt de snelheid in ons spel. Hij is van grote kwaliteit. Ik vind hem één van de beste aanvallers van de eredivisie.”



Bijzonderheden PSV: Bij PSV kunnen Noni Madueke en Carlos Vinícius weer terugkeren in de basis van een eredivisiewedstrijd. Het lijkt erop dat trainer Roger Schmidt op het middenveld de tandem Ibrahim Sangaré-Érick Gutiérrez weer in ere herstelt. Dit duo bracht stabiliteit voor de winterstop.

Go Ahead Eagles - AZ (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Het is geen vrijdag als alle andere bij Go Ahead Eagles, erkent trainer Kees van Wonderen. De vrolijke gezichten, het goede humeur, de trots op de geleverde prestatie van een avond eerder tegen NEC (0-2) voor een plek in de halve finale van de beker tegen Ajax of PSV. Het moet voor Go Ahead een boost geven in de eredivisie, waarin de ploeg van Van Wonderen een zware periode doormaakt. Er zijn wat personele twijfelgevallen bij GA Eagles. Zeker is wel dat de Duitse aanvaller Ogechika Heil ontbreekt met een enkelblessure. Evert Linthorst maakt tegen AZ zijn debuut in de wedstrijdselectie bij GA Eagles. Het duel met AZ is op last van de Deventer burgemeester vervroegd naar 12.15 uur.



Bijzonderheden AZ: Sam Beukema is de logische vervanger van de geschorste Pantelis Hatzidiakos. Beukema speelt daardoor tegen de club uit de stad waar hij is geboren en de jeugdopleiding doorliep. De werkvergunning van de Ghanees Kamal Sowah is hoogstwaarschijnlijk net in orde voordat de wedstrijd begint. Sowah kwam deze winter en is gehuurd van Club Brugge.

Sparta - Willem II (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden Sparta: Bij Sparta is Younes Namli morgen gewoon inzetbaar tijdens het duel met Willem II. De middenvelder viel afgelopen zondag tijdens de uitwedstrijd van de Spangenaren tegen Feyenoord uit met een knieblessure. De vrees binnen Het Kasteel dat hij langdurig uit de roulatie zou zijn blijkt ongegrond. Ook alle andere potentiële basisspeler aan Rotterdamse zijde kunnen spelen.



Bijzonderheden Willem II: Timon Wellenreuther ontbrak vorige week nog vanwege ‘medische redenen’, maar de Duitse keeper is hersteld. Hij zal op Het Kasteel in de basis staan, Jorn Brondeel zit daardoor op de bank.

Heerenveen - NEC (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: Het debuut van Sydney van Hooijdonk bij SC Heerenveen is aanstaande. De van Bologna gehuurde spits kon vanwege een coronabesmetting vorige week niet in actie komen, maar is nu hersteld. In de voorhoede krijgt hij vanaf links gezelschap van aankoop Amin Sarr. Er is meer goed nieuws voor interim-trainer Ole Tobiasen: ook Nick Bakker verliet de ziekenboeg, terwijl daarnaast de kans groot is dat Sven van Beek weer kan starten.



Bijzonderheden NEC: NEC likt de wonden na de bekeruitschakeling door Go Ahead Eagles. De Nijmeegse club jaagt zonder Wilfried Bony tegen sc Heerenveen op eerherstel. De 33-jarige spits viel tegen Go Ahead Eagles bij zijn debuut voor NEC al na 23 minuten uit met een hamstringblessure. Bony is in afwachting van de uitslag van de scan. NEC moet het tegen Heerenveen ook stellen zonder Jordy Bruijn.

RKC - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden RKC: Joseph Oosting slaat Feyenoord hoger aan dan AZ, dat woensdag in het bekerduel (een veredeld B-team van) RKC afdroogde met 0-4 voor een plek in de halve finale. Alexander Büttner zit zondag een schorsing uit. In Waalwijk hielden beide ploegen elkaar in de 24 voorgaande onderlinge duels in evenwicht: RKC won acht keer, Feyenoord acht keer en acht keer werd het gelijk.



Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot heeft Reiss Nelson, na een coronabesmetting, terug in zijn selectie maar de Engelsman zal uiteraard gewoon weer op de bank plaatsnemen omdat Luis Sinisterra eerste keuze is in de Kuip Nieuwkomer Cole Bassett gaat zijn minuten maken bij het elftal onder 21 jaar, Philippe Sandler zal nog wel een tijdje nodig hebben om echt bij de wedstrijdselectie te geraken qua fitheid.

Ajax - FC Twente (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: De verwachting is dat vorige week positief geteste Ryan Gravenberch terugkeert in de selectie voor het thuisduel met Twente, dat Ajax dit seizoen als eerste averij bezorgde, en het afgelopen voetbaljaar de laatste was die de landskampioen wist te verslaan (december 2020).



Bijzonderheden FC Twente: FC Twente is al tien duels ongeslagen, nadat het voor het laatst verloor op 30 oktober van PSV. In de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen hield FC Twente de kampioen en koploper op 1-1 door de late gelijkmaker van Robin Pröpper. Vorig seizoen won Twente met 1-2 in de Johan Cruijff Arena door twee goals van Queensy Menig.

