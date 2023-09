Het blijft zoeken naar het juiste maatje voor Frenkie de Jong bij Oranje

Interview Frans van Seumeren stoort zich aan beeld van FC Utrecht als trainers­kerk­hof: ‘Hoeveel zijn er daadwerke­lijk ontslagen?’

Gedeeld hekkensluiter in de eredivisie en een trainer, Michael Silberbauer, die al na vier duels ontslagen werd. Het is ouderwets onrustig bij FC Utrecht. Nu, na een week waarin Ron Jans is aangesteld als nieuwe coach, blikt clubbaas Frans van Seumeren terug en vooruit. ,,De top 3 aanvallen? Ik ben te enthousiast geweest.’