Het dna van AZ: ‘Onder Co Adriaanse wilde je geen minuut missen’

Tranen bij Rensch na treffer voor Ajax: ‘Deze is voor mijn oom, die gisteren begraven werd’

Devyne Rensch vierde het derde doelpunt voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0) in tranen. ,,Mijn oom is overleden”, zei hij. ,,Hij is gisteren begraven. Dus toen ik scoorde was ik blij, maar aan de andere kant ook heel verdrietig. Deze is echt voor hem.”

23 december