Het dna van De Graafschap: ‘D’ran’ met Guus Hiddink, Simon Kistemaker en Fritz Korbach

In de vijfde aflevering van de tweede serie van ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Mossou, Doetinchem. De stad in de Achterhoek van De Graafschap, club van d’ran en hard werken. Helaas ook volgend seizoen nog een eerste divisieclub.

Pascal Kamperman

Fietsend tussen de weilanden van de Achterhoek ontmoet Sjoerd ESPN-presentator en De Graafschap-supporter Pascal Kamperman wiens opa nog een van de oprichters van de club is. Als klein jongetje fietste Kamperman door de weilanden naar het stadion. Tussen de bomen zag hij de lichtmasten opdoemen. Zijn eerste wedstrijd was in 1981. De nacompetitiewedstrijd tussen De Graafschap en FC Den Bosch.

Guus Hiddink

Niet ver van Doetinchem ligt Varsseveld, het dorp dat wereldwijd bekend is als het geboortedorp van wereldburger Guus Hiddink en waarvan het naambord nog altijd een Koreaanse vertaling kent. Sjoerd zoekt het geboortehuis van de succesvolle speler en trainer op en neemt een kijkje bij de amateurclub waar Hiddink zijn eerste wedstrijden voetbalde op zijn vijftiende.

Kelder

Vlakbij de binnenstad van Doetinchem is er in een woonhuis een kelder die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van De Graafschap. Sjoerd ontmoet er oud-voorzitter Derk Haank. Haank verhaalt over de gebeurtenissen in de kelder die nog het meest wegheeft van een bruine kroeg en waar het devies geldt: ‘Eerst bier drinken, daarna faillissement afwenden.’

De Vijverberg

Het stadion van De Graafschap is misschien wel het fraaist gelegen stadion van Nederland en binnen is het er ook goed toeven. Met de tribunes dicht op het veld is het voor echte De Graafschap-spelers als Ted van de Pavert heerlijk voetballen. Hij vertelt Sjoerd over zijn mooiste goal.



Naast het stadion is er het voormalige huis van oud-terreinknecht Theo Vergeer. Tegenwoordig een fanshop. En neem bij een bezoekje aan een wedstrijd van de club net als Sjoerd ook even een kijkje bij het zelfgebouwde supportershome. Misschien wel het mooiste supportershome van Nederland. De graffiti van twee kenmerkende De Graafschap-trainers Simon Kistemaker en Fritz Korbach mag je ook niet overslaan.

