Het dna van Heracles: ‘Hoe Jan Smit als jongetje verlekkerd naar de klassieke tribune aan de Bornsestraat keek’

In de allerlaatste aflevering van 'Ontdek de eredivisie' bezoekt Sjoerd Almelo. De stad van Heracles waar ze komend seizoen tot hun grote verdriet geen eredivisie meer spelen. En dat is even wennen voor Almelo, want de club was jarenlang een echte eredivisieclub met de nodige voetbalhistorie.

Bornsestraat

Een bezoek aan voetbalstad Almelo is niet compleet zonder een bezoek aan de klassieke houten tribune aan de Bornsestraat. Die is twee keer van de sloop gered maar is nu een rijksmonument. Sjoerd ontmoet er de bekende oud-voorzitter van Heracles Jan Smit die vroeger als klein jongetje verlekkerd naar de tribune keek waar slechts deftige mensen op mochten zitten. Smit krijgt er een nostalgisch gevoel bij.

Binnenstad

In de binnenstad bezoekt Sjoerd Restaurant De Sociëteit. Daar op het bordes vierde de selectie van Heracles de landstitel van 1927. Vlak naast de beek Loolee, ooit beschreven door schrijver WF Hermans en bezongen door de bekende Almeloër Herman Finkers.

In de Grotestraat in het centrum zat op een hoek vroeger café Teijink. Daarboven woonde de Zuid-Afrikaanse voetballer Steve Mokone. Ster van Heracles in de jaren vijftig en later in opspraak geraakt. Even verderop wijst Sjoerd de plaats aan waar Heracles de promotie vierde in 2005. Die was -gek genoeg – op het dak de McDonald’s.

Folkert Velten

Een legendarische spits in de geschiedenis van Heracles was Folkert Velten. Hij maakte meer dan 200 goals voor de club en werkt nu op vier kilometer van het stadion van Heracles op Landgoed Het Rheins bij Enter. Sjoerd ontmoet de clubicoon tussen de varken en de kippen en haalt herinneringen op aan vroeger.

Erve Asito

Over de naam was nog de nodige discussie maar vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat het stadion van Heracles bijzonder fraai is verbouwd. Dat vindt supporter Martin Kosters ook. Sjoerd ontmoet hem op de middenstip waar Kosters vertelt over de sfeer en de tribunes die zo dichtbij het veld liggen dat de spelers bijna aan te raken zijn. En de poort staat altijd open. Het maakt van Almelo een echte voetbalstad.

