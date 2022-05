Het dna van Willem II | ‘Een van de mooiste spreuken is: Hier adem ik vrij!’

In de zesde aflevering van de tweede serie van ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Mossou, Tilburg. De stad van Willem II, de club met misschien wel het mooiste tenue van het betaalde voetbal en een stadion dat steeds sfeervoller is geworden.

Koning Willem II-stadion

Als NAC-supporter bezocht Sjoerd Mossou de derby’s tussen NAC en Willem II doorgaans in het uitvak van het Koning Willem II-stadion. Op dit ‘bekende’ terrein legt Sjoerd uit dat het stadion waar ooit Champions League-voetbal is gespeeld steeds sfeervoller is geworden door de fanatieke supporters achter het doel.

Frank Evenblij

Met presentator en Willem II-supporter Frank Evenblij bezoekt Sjoerd de binnenstad van Tilburg waar het voor wedstrijden goed toeven is in de horeca rond de Korte Heuvel. Evenblij legt aan Sjoerd uit hoe zijn liefde voor Willem II is ontstaan bij hem als geboren Hagenaar. Uiteraard zijn zij de uitgelezen personen om het derbygevoel tussen Willem II en NAC te bespreken. Ook komt Sjoerd in het centrum langs sociëteit De Harmonie in de Stationsstraat waar Willem II is opgericht en bezoekt hij de Willem II-straat waar de rood-wit-blauwe Willem II-bank helaas niet meer staat.

Alle afleveringen

Bekijk alle voorgaande vijftien afleveringen van Ontdek de Eredivisie in ons speciale dossier. Lees hier hoe Sjoerd Mossou tot zijn idee én uitvoering kwam.

Co Adriaanse

Een trainer die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de club is Co Adriaanse. Met Adriaanse werd in 1999 door Willem II Champions League-voetbal bewerkstelligd. Ook berucht en bekend was de disciplinaire straf die Adriaans in petto had voor zijn spelers in de voorbereiding op het seizoen erna. Sjoerd bezoekt de plek waarvandaan Co zijn spelers 26 kilometer terug liet lopen naar het stadion als straf voor de oefennederlaag die zij die dag hadden geleden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Arjan Swinkels

Clubicoon Arjan Swinkels uit Moergestel is een van de spelers die vanuit de jeugd doorstroomde naar het eerste elftal. Sjoerd ontmoet Swinkels voor de school waarvandaan hij elke dag naar de jeugdopleiding van Willem II fietste om daar te werken aan zijn droom om ooit het eerste elftal van de club te halen.

Volledig scherm Ontdek de Eredivisie: Willlem II. © ANP, DPG Media