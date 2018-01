Het dode spoor van Alexander Büttner

Van die Büttner is nu niets meer over. ,,Alex is niet trainingsfit, zo hebben de tests uitgewezen”, legt trainer Fraser uit. ,,We hebben allerlei apparatuur om dat te meten. Ik zie dit als een gevolg van de wedstrijd tegen PSV."



,,Over de oorzaak van zijn probleem praat ik niet. Alleen dat hij niet mee kan met de groep op dit moment, dat hij te kwetsbaar is voor blessures. We zullen er alles aan doen om hem fit te krijgen, maar hebben daar geen ruimte voor op het trainingskamp. We willen op een bepaald niveau trainen.”



Het besluit van Vitesse is bij Büttner hard aangekomen, stelt belangenbehartiger Aleksandar Bursac. ,,Hij was net zo verbaasd als ik”, reageert de zaakwaarnemer. ,,De trainer vindt dat Alex zich niet aan de afspraken heeft gehouden. "



,,De jongens zijn tien dagen vrij geweest, dan kan het dat hij iets zwaarder is dan anderen. Ik vind het bijzonder dat hij niet mee mag op trainingskamp én uit de selectie is gezet. Dat zijn twee straffen. Daarmee lijkt het alsof Vitesse aanstuurt op een breuk.”