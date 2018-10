Het Duel: Kan Jørgensen strijd al écht aangaan met De Ligt?

Voor Nicolai Jørgensen is de Klassieker vandaag veel meer dan een topwedstrijd. De Deen won bij Feyenoord de landstitel en de beker met in de finale een belangrijke rol, hij werd topscorer van de eredivisie. De clubleiding van de Rotterdammers weigerde in de winter een bod van 17 miljoen euro op de spits. Jørgensen zou misschien nog wel meer waard worden en was simpelweg te belangrijk voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Maar het WK mislukte volledig en een hardnekkige voetblessure verpestte zijn start van het seizoen.



Jørgensen (27) vertelde deze week dat winnen tegen Ajax nog ontbreekt op zijn conduitestaat. Net als scoren tegen de aarstrivaal van zijn werkgever. Een doelpunt tegen Ajax, het zorgde voor een heldenstatus bij zijn voorgangers Graziano Pellè en John Guidetti. Het zou het avontuur van Jørgensen compleet maken in de veronderstelling dat het komende zomer wel tot een transfer zal komen.



Maar is de Deen er alweer klaar voor? Kan hij de strijd met Matthijs de Ligt, één van de meest veelbelovende verdedigers van Europa, echt aangaan? Deze week nog zei hij in VI. ,,De details ontbreken nog, ik moet niet nadenken maar doen. Geef me een maandje.’’



Maar een maandje heeft Feyenoord niet. In de Arena mag eigenlijk niet worden verloren om niet in oktober al een streep door de kansen in de eredivisie te zetten. ,,Ik wil weer leven om doelpunten te maken’’, zegt de spits, die vorig seizoen in de Arena uit het veld werd gestuurd. De aanvaller die vandaag samen met Robin van Persie voorin speelt. Met Steven Berghuis in een hangende rol aan de rechterkantzijkant. En met Jens Toornstra als extra middenvelder. Een systeem dat Jørgensen kent uit zijn tijden in zijn vaderland.