Het eredivisie-elftal van Leon ten Voorde: Drommel, Harroui en Kerk

Het eredivisieseizoen is vroegtijdig ten einde, het is niet anders. Onze voetbalverslaggevers kiezen toch hun beste elftal, en coach. In deze aflevering FC Twente-watcher Leon ten Voorde.

Mijn elftal van het seizoen: omdat velen logischerwijs voor het beste elftal gaan is de kans groot dat je veel dezelfde spelers krijgt. De besten zitten nu eenmaal doorgaans bij de top 3. Daarom heb ik een elftal van spelers buiten de topclubs samengesteld. Spelers die normaal gesproken minder in de schijnwerpers staan.

Doel: Joël Drommel (FC Twente)

Een van de weinige jonge Nederlandse keepers in de eredivisie die zich goed heeft ontwikkeld. Als Johan Derksen eens wat minder vaak op zaterdagavonden in het theater had gestaan, en wat meer live-duels van FC Twente had bekeken, dan had hij zijn voorspelbare kritiek na een fout misschien wat vaker achterwege gelaten.

Rechtsback: Felix Passlack (Fortuna)

Duitse driftkikker, die symbool stond voor de vechtlust van Fortuna. Ooit een groot talent bij Dortmund, die via een omweg - zeg maar gerust een landweggetje ergens achteraf - zijn loopbaan heeft weten te redden.



Centrale verdediger: Sebastian Holmén (Willem II)

Wie kende in Nederland voor dit seizoen nou deze Zweed, overgekomen van Dinamo Moskou? Niemand toch? De kale verdediger is één van de uitblinkers van stuntploeg Willem II.

Centrale verdediger: Mats Knoester (Heracles)

Net als Holman wellicht niet verwacht, maar toch. Zoveel jonge linksbenige centrale verdedigers hebben we niet in Nederland. Knoester was week-in, week-uit onopvallend opvallend bij het prima presterende Heracles. Kan over een jaar hogerop.

Linksback: Lennart Czyborra (Heracles)

Verdient zijn nominatie op basis van zijn eerste seizoenshelft. Dwong in de winterstop een transfer af naar Atalanta Bergamo. Altijd in beweging, altijd onderweg. Een mini-Tagliafico.

Volledig scherm Lennart Czyborra (rechts) tijdens het duel met FC Emmen. © BSR Agency

Middenveld: Abdou Harroui (Sparta)

Typisch zo’n speler die vroeg of laat wordt opgepikt door een club als AZ. Laatbloeier, die in de eredivisie opvallende stappen zette.



Sergio Peña (Emmen)

In de schaduw van de bekende toppers liep één van de meest interessante spelers in de eredivisie te schitteren: Sergio Peña. Een heerlijke speler, eigenlijk te goed voor Emmen. Vraag is op de club hem straks nog kan betalen als de scherven van de crisis gelijmd moeten worden.



Pol Llonch (Willem II)

Misschien wel de beste balafpakker van de eredivisie. Er zijn niet veel Spanjaarden die slagen in Nederland, maar hij is een uitzondering.

Voorhoede: Gyrano Kerk (FC Utrecht)

Als hij dit en dat had, was hij een speler voor de top. Hoe vaak zal Kerk dat wel niet hebben gehoord? Wat hij wel heeft is snelheid, kracht en dynamiek. Dat hij nog niet is opgepikt door een buitenlandse club is best bijzonder.

Volledig scherm Tyrell Malacia en Marcos Senesi van Feyenoord hebben hun handen vol aan Gyrano Kerk. © BSR agency