Het geheim van Almere-coach Tobiasen? ‘We hebben gewoon een goed team’

Keuken Kampioen DivisieDe eerste divisie is dit seizoen spannender dan ooit. De titel lijkt inmiddels vergeven aan FC Twente, maar daarachter azen nog diverse grote clubs op promotie via de nacompetitie. Op wie moet u in deze speelronde letten?