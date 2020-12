Het hectische weekeinde van AZ: ‘We kunnen gaan lopen huilen maar dat heeft geen zin’

AZ Huiberts over ontslag Slot: ‘Ik had geen zin meer in een lulverhaal van Feyenoord’

17:57 Technisch directeur Max Huiberts heeft gereageerd op het ontslag van trainer Arne Slot. ,,Wij waren het er vrij snel over eens dat dit geen basis zou zijn om verder te gaan", zegt Huiberts, die dat samen met directeur Robert Eenhoorn concludeerde. ,,Iemand van Feyenoord probeerde mij vrijdag nog te bellen, maar ik had geen behoefte om diegene nog te spreken. Het is raar dat je iets uit de media moet vernemen. Dan hoef ik geen lulverhaal meer aan te horen.”