Het is zover: Arjen Robben maakt tegen Almere City eindelijk zijn rentree

Flegmatie­ke vleugel­spits bij NEC: Met Okita is het hollen of stilstaan

20 augustus NIJMEGEN - De kans dat we morgen vorst aan de grond krijgen, is groter dan dat Jonathan Okita nog lang bij NEC blijft. ,,Maar ik praat liever niet over een transfer”, zegt de voetballer met een vriendelijke glimlach.