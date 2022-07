Het lijkt een kwestie van dagen tot Georginio Wijnaldum van PSG wordt verlost

Door Maarten Dekker



De stad die net wat gekalmeerd is na de groteske presentatie van Paulo Dybala maakt zich alweer op voor een volgende versterking die met tromgeroffel wordt binnengehaald. Zo bombastisch als eerder deze week, toen de Argentijnse aanvaller onder begeleiding van een gelikte lichtshow werd voorgesteld aan tienduizenden tifosi, zal het niet snel meer worden. Maar ook Georginio Wijnaldum wordt nu al beschouwd als een kolossale aanwinst voor AS Roma, ruim voordat er daadwerkelijk witte rook is over zijn transfer.



Dat de 31-jarige Nederlander naar de zeer ambitieuze club van trainer José Mourinho komt, daar twijfelt in Italië niemand meer aan. De sportkranten schrijven er dagelijks pagina’s over vol. De stand van zaken, vrijdagochtend: Paris Saint-Germain staat welwillend tegenover een huurconstructie, met daarin een optie tot koop. Komt Wijnaldum tot een bepaald aantal wedstrijden in het rood-gele shirt, dan verandert die optie in een verplichting voor Roma.