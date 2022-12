Het ontslaan van ‘gouden gozer’ Hofland deed Willem II-directeur Jacobs pijn: ‘Maar de ranglijst liegt niet’

UPDATE Vitesse oefent in Portugal tegen Strasbourg en Excelsior

Vitesse oefent tijdens het trainingskamp in Portugal niet alleen tegen Racing Club de Strasbourg, maar ook tegen eredivisieclub Excelsior. Het duel met de nummer 19 van de Franse Ligue 1 vindt plaats op vrijdag 9 december. De oefenpartij tegen de Rotterdammers is op donderdag 15 december (in Albufeira, 15.00 uur).

2 december