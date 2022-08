Het pokerspel rond afwezige Antony en de belangrijke troefkaart van Ajax

Door Johan Inan



Stel je voor: je bent opgegroeid in een door armoede en criminaliteit geteisterde krottenwijk in São Paulo, schittert inmiddels twee seizoenen in Amsterdam en de club die jou oppikte en boetseerde heeft een bod van 80 miljoen euro (wat eerder nog de vraagprijs was) geweigerd van Manchester United, waar je je in één klap kan verzekeren van tientallen miljoenen. Wat doe je?