Het stuurloze Feyenoord-schip mist een kapitein

NEC-trai­ner Jack de Gier: ‘We hebben onszelf in een lastig pakket gemanoeu­vreerd’

1 april WIJDEWORMER - Ontgoocheld was NEC-trainer Jack de Gier na de blamage tegen Jong AZ. ,,Deze had ik niet aan zien komen. In het begin waren we nog aan de bal en op zoek naar een opening. Misschien soms wat ongeduldig. Maar daarna viel alles weg.’’