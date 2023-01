Het succesverhaal van Jan, Jans en de kinderen bij FC Twente: ‘Als hij stopt, ga ik niet in mijn eentje door’

Voetbalpod­cast | ‘Je kunt zien dat er nieuw elan in Ajax zit’

De bekerstunt van Spakenburg. De problemen in Groningen. Een top 5 in de eredivisie die strijd om de titel. Weghorst gelijk in Manchester derby? En uitgebreid Ajax-FC Twente en derby’s in de eredivisie. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels.

13 januari