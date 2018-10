Het trauma van 1974, de wraak van 1988 en de afgang van 1990

Speelde Nederland ooit beter tegen Duitsland dan op het EK van 1992? Waarschijnlijk niet, maar over de 3-1 overwinning in Göteborg wordt niet zo vaak meer nagepraat. Onterecht, want onder leiding van Rinus Michels veegt Oranje de eeuwige rivaal van het veld. Door goals van Frank Rijkaard, Rob Witschge en Dennis Bergkamp - met dank aan het vingertje van Marco van Basten die Aron Winter wijst op wie hij zijn voorzet moet geven – wint Nederland met 3-1. Lang duurt de feestvreugde echter niet, want in de halve finale is Denemarken na strafschoppen te sterk. Dat ook Duitsland zich in de eindstrijd laat verrassen door de Denen is slechts een schrale troost.