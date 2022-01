Het wordt voor Van Gaal nog een hele klus om drie keepers aan te wijzen voor het WK

Openda straft fout Bijlow af voor zege Vitesse in topper tegen Feyenoord

ROTTERDAM - Loïs Openda heeft Vitesse een topstart bezorgd in het nieuwe jaar. De Belg werd zaterdagavond matchwinnaar in een matige topper. De spits van Vitesse strafte een fout van Feyenoord-doelman Justin Bijlow af voor de enige treffer in de lege Kuip: 0-1.

15 januari