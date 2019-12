Hiddink keert terug bij PSV als klankbord

Reportage Waarom ‘pure liefhebber’ Theo Lucius zijn club niet in de steek laat

12:29 Theo Lucius (43) droeg drie keer het shirt van Oranje. Nu vinden we hem terug in de vijfde klasse van het amateur­voetbal, soms per ongeluk in de spits. Bij The White Boys in het Brabant­se Waspik. Als optimist in de chaos.