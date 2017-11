Hiddink: Willems kan net zo goed worden als Roberto Carlos

Hiddink zei vanmorgen in De Tafel van Kees van FOX Sports dat Willems, pas 23 jaar, nog altijd een geweldige toekomst voor zich heeft. ,,Hij kan net zo goed worden als Roberto Carlos (de legendarische oud-linksback van Brazilië en Real Madrid). Jetro heeft technisch en qua atletisch vermogen de potentie om continu op hoog niveau te spelen. Maar er is iets meer nodig dan alleen potentie. Aanvallend en opbouwend was het altijd wel prima, maar in zijn PSV-tijd zag ik hem soms ook terug sjokken, dat ik dacht: Jet , kom op! Zeg nu eens tegen jezelf: de linksback voor de komende tien jaar in Oranje, dat ben ik!''

Foppe de Haan bevestigde de woorden van Hiddink. Volgens de Fries is Willems, die in 2014 bij het EK in Oekraïne en Polen basisspeler was in het Oranje van Bert van Marwijk en al 22 interlands op zijn naam heeft, in de Bundesliga aan een nieuwe start begonnen.

,,Voetballers worden pas na hun 23ste jaar volwassen. Misschien heeft Jetro van PSV naar Eintracht afgelopen zomer een stapje terug gedaan, maar ik denk dat hij straks weer een flinke stap vooruit zet. naar een grote club.'' Willems, die dit seizoen bij Eintracht Frankfurt indruk maakt als aanvallende linksback, ziet dat zelf ook. ,,Mijn vader heeft nog nooit wat gezegd over voetballen of over welke club ik moet kiezen. Maar afgelopen zomer zei hij: vertrouw me één keer: ga naar Frankfurt. Met jouw inzicht en techniek denk ik dat jij daar een van de beste spelers kan worden. Eerst dacht ik: Duitsland? Echt niet. Ook Marcel Brands leek Eintracht Frankfurt een goede club. Ik ben naar de Bundesliga gegaan en nu is het na PSV echt mijn beste keuze.'' Hiddink: ,,Hij heeft goed geluisterd naar zijn vader. Heel slim!''

Willems, die bij Oranje al even volledig uit beeld is, keek bij De Tafel van Kees ook terug op zijn carrière tot nu toe, vooral ook naar zijn laatste seizoen bij PSV. Daarin kende de verdediger meer downs dan ups. ,,Ik dacht vroeger dat ik de wereld aankon. Dat ik alles aan kon en de beste was. Maar soms kun je gewoon beter om hulp vragen bij iemand die je vertrouwt. Voor mij was dat Phillip Cocu.'' Willems was lovend over de trainer van PSV. ,,Bij PSV had ik een heel goede band met hem. Ik kon altijd bij hem terecht. Cocu begrijpt spelers. Hij is een toptrainer.''