Hier slaapt het Nederlands elftal

Introductie videoref Vi­deo­scheids­rech­ter had AZ tegen Feyenoord een penalty gegeven

14:11 Vanaf volgend seizoen kijkt de videoscheidsrechter bij elke wedstrijd mee in de eredivisie. Was hij er nu al geweest, dan had AZ deze maand tegen Feyenoord een strafschop gekregen. ,,Die handsbal van Van der Heijden hadden we er wel uitgehaald’’, zegt Mike van der Roest, projectleider Videoarbitrage bij de KNVB.