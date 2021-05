Higler fluit finale play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht

Higler wordt in de Kuip geassisteerd door Joost van Zuilen en Johan Balder. Marc Nagtegaal is de vierde official. Martin van den Kerkhof is de VAR, Stefan de Groot zijn assistent. Opvallend is dat de vaste assistenten van Serdar Gözübüyük zijn aangesteld. Gözübüyük haalde onlangs in een interview met deze site uit naar de KNVB.