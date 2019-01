Hirving Lozano weer thuis na nacht in ziekenhuis

Voor Lozano geldt een medisch protocol en hij is ter observatie en onderzoek een nacht in het ziekenhuis gebleven. Hij is inmiddels al naar huis.



Over zijn meespelen tegen Fortuna Sittard, volgende week zondag, is nog geen zekerheid te geven. Wanneer Lozano weer volledig kan trainen, is nu nog niet duidelijk. De Mexicaan scoorde zaterdagavond twee keer, voordat hij uitviel.