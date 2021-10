Historische Klassieker: Feyenoord-vrouwen lopen over Ajax heen na rood Van der Gragt

In Rotterdam-Zuid waren 2500 toeschouwers in de stromende regen getuige van een bijzondere primeur. Precies honderd jaar na de eerste ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax speelden de vrouwen van beide clubs dan eindelijk hun eerste Klassieker. Op 9 oktober 1921 eindigde het duel in Rotterdam in 2-3, maar omdat de thuisclub met succes een protest aantekende, werd de officiële uitslag bepaald op 2-2.



Over de uitslag van vanmiddag hoefde niet gecorrespondeerd te worden. De jonge ploeg van trainer Danny Mulder liep in de slotfase uit naar een ruime overwinning. Het had zelfs nog 5-1 kunnen worden als Annouk Boshuizen bij één van haar pogingen vanaf elf meter iets koelbloediger was gebleven.

Volledig scherm Jada Conijnenberg juicht na haar goal. © ANP

Op het volgepakte Varkenoord schoot Jada Conijnenberg zichzelf zondagmiddag de geschiedenisboeken in. De 18-jarige centrale verdediger van Feyenoord zorgde al in de elfde minuut voor de eerste goal ooit in de Klassieker in de vrouwen-eredivisie. Na een hoekschop was Conijnenberg bij de tweede paal alert en liet ze Ajax-keepster Isa Pothof met haar schuiver kansloos.

Het favoriete Ajax had in de eerste helft weinig in te brengen. Maar na de 2-0 van Maxime Bennink, die in de 36ste minuut op aangeven van de onbaatzuchtige Pia Rijsdijk kon scoren, sloegen de bezoekers snel terug. Nadine Noordam bracht met haar treffer vlak voor rust de spanning weer terug.

Ajax ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Maar die missie werd een stuk lastiger toen uitgerekend één van de meest ervaren speelsters de mist in ging. Oranje-international Stefanie van der Gragt kreeg rood nadat ze in een duel met Rijsdijk natrapte.

Volledig scherm Stefanie van der Gragt gaat van het veld na haar rode kaart. © Pro Shots / Remko Kool

Een afgrijselijke blunder van Pothof zorgde een kwartier voor tijd voor de beslissing. De Ajax-keepster liet een afstandsschot van Cheyenne van den Goorbergh door haar handen glippen. Niet veel later maakte Rijsdijk met een fraaie treffer het Rotterdamse feest compleet: 4-1. Dat Annouk Boshuizen vervolgens nog een strafschop zelfs in twee pogingen miste, mocht de pret bij Feyenoord niet drukken.

Stand

1. PEC Zwolle 5-10

2. FC Twente 5-9

3. Feyenoord 4-8

4. PSV 4-7

5. Ajax 5-7

6. Heerenveen 4-5

7. ADO Den Haag 5-5

8. VV Alkmaar 4-3

9. Excelsior 4-1

Volledig scherm Volle tribunes bij de eerste Klassieker in de vrouwen-eredivsie. © Pro Shots / Remko Kool

Volledig scherm Pia Rijsdijk heeft voor 4-1 gezorgd, keepster Isa Pothof is dit keer kansloos. © ANP