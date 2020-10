Historische middag op Het Kasteel

Door Dennis van Bergen



Of hij in dat pluche omhulsel moet praten, vraagt Sven Mijnans, wanneer hij een microfoon onder zijn neus krijgt gedrukt. Zojuist heeft de 20-jarige middenvelder met een wonderlijk doelpunt een eind gemaakt aan een al even wonderlijke editie van Sparta-AZ. En nu, op het moment dat Het Kasteel nog nabeeft, staat de jongen die in 2018 nog bij VV Spijkenisse speelde prompt oog in oog met een heus medialegertje. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen”, klinkt het verbaasd. ,,Echt, dit is een jongensdroom.”