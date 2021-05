Hoe ADO nu ook zelf gaat geloven in handhaving

Door Marijn Abbenhuijs



Door iedereen afgeschreven. Dat was ADO Den Haag anderhalve week geleden. En hoewel de spelers en trainer Ruud Brood zich daar in woord fel tegen bleven verzetten, gaf John Goossens in aanloop naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle toch toe dat ze in de selectie zelf ook vreesden dat het voorbij was. ,,De thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard voelde als onze laatste strohalm en die pakten we niet”, gaf de ervaren middenvelder aan. ,,Ik voelde daarna op de training dat de druk eraf was.”