Hoe de vaccinatiebereidheid bij Oranje tot een hevig publiek debat leidde

Boadu is Van de Looi dankbaar: ‘Ik hoef niet per se goed in de wedstrijd te zitten’

22:33 Jong Oranje heeft in Hongarije de EK-missie knap in leven gehouden. Met dank aan Myron Boadu, die met twee treffers in de kwartfinale, waarvan de laatste in de slotseconden, favoriet Frankrijk uit het toernooi kegelde (2-1). ,,Ik kan er gewoon altijd staan”, jubelde de verder onzichtbare spits van AZ.