Hoe een verdediger van RKC met een ijscompressiemachine wél de voetbalwereld verovert

Podcast | Romario vs. Ronaldo: ‘Het was gewoon twee keer Pelé in Eindhoven’

11:11 Een nieuwe aflevering van het duel van de AD Voetbalpodcast, met vandaag: wie was er beter, Romario of Ronaldo? Beide Brazilianen speelden in de jaren 90 voor PSV, beiden waren geliefd in Eindhoven en allebei lieten ze een onuitwisbare indruk achter. Maar wie wint dit duel?