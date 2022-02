Hoe goed werkt het moreel kompas van de Ajax-top? ‘Van succes word je niet per se een beter mens’

TOTO KNVB-beker PSV heeft geen kind aan NAC en plaatst zich voor halve finales bekertoer­nooi

PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van het TOTO KNVB-bekertoernooi. In het Philips Stadion werd er met 4-0 gewonnen van provinciegenoot NAC Breda, dat geen moment echt in de wedstrijd zat. Noni Madueke was de grote man bij zijn terugkeer op het veld.

20:58