Hoe ‘Guti’ bij PSV ineens uitgroeide tot een onmisbare schakel

Door Rik Elfrink



Even terug naar september 2018. Een Mexicaanse vader en moeder zitten op de tribune in het stadion van ADO Den Haag en zien hun zoon Érick Gutiérrez debuteren in het shirt van PSV. Het is een droomavond voor de familie en zijn nieuwe club, want er wordt gewonnen met 7-0 en de aanwinst van de Eindhovenaren laat zich direct van zijn beste kant zien. Na een droompass op zijn landgenoot en scorende boezemvriend Hirving Lozano maakt het duo een vriendschapsboog, die wekenlang een hit is op sociale media.