Hoe houdt de lekkende Ajax-defensie Liverpool van scoren af? ‘We zoeken naar de juiste formule’

Met video Ruud Gullit ergert zich aan KNVB in OneLove-campagne: ‘Een blunder, echt een gemiste kans’

Ruud Gullit vindt dat de KNVB een “blunder” begaat door een voor volgende maand geplande herhaling van de OneLove-actie te schrappen. De voetbalbond was van plan om de aanvoerders in het betaalde voetbal in de laatste speelronde voor het WK weer een band met het OneLove-logo daarop te laten dragen, maar besloot daarvan af te zien vanwege de commotie die de actie afgelopen weekeinde veroorzaakte.

22 oktober