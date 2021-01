Hoe kan Go Ahead VVV-topscorer Giakoumakis stoppen?

Malacia laat in Klassieker zien dat hij kandidaat is voor Oranje: ‘Hij kan kleven aan een rechter­spits’

18 januari Antony excelleerde nog tegen PSV, maar in de Klassieker had Tyrell Malacia geen kind aan hem. De 21-jarige verdediger van Feyenoord liet in een topwedstrijd zien dat hij kandidaat is voor Oranje.