Hoe meer eerbetonen voor Cruijff op straat, hoe beter

Exact twee jaar later hing er, ietsje verderop, een spandoek. Niet zo’n zielloos, voorgeprint ding van www.spandoekenspecialist.nl, maar gewoon een oud wit laken, opgehangen aan een transformatorhuisje. Met een spuitbus was er een Engels/Nederlandse hartenkreet op geschreven: ‘24 maart, remember, JC14, The Legende.’



Ook mooi: een muurschildering van het straatkunstenaarscollectief Kamp Seedorf, op de geboortedag van Cruijff in 2018. Op een betonnen pilaar prijkte Cruijff trots in een klassiek, lichtblauw Ajax-tenue. Hier was het juist de plek die ontroerde: een portret van Cruijff in een gek stuk niemandsland van Amsterdam-Zuidoost, onder een tramviaduct, buiten de reguliere looproutes naar de Arena.