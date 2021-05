Hoe NEC wil verrassen en revanche wil nemen op favoriet NAC

NEC kan na een afwezigheid van vier jaar terugkeren in de eredivisie. Dat de ploeg van de 39-jarige trainer Rogier Meijer in de finale van de play-offs staat, is een verrassing. Wat kenmerkt de ploeg uit Nijmegen?

Door Marijn Abbenhuijs



‘Logisch’ had Rens van Eijden de overwinning van NEC op Roda JC genoemd. Kort na de 3-0 zege in de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie analyseerde de 33-jarige aanvoerder van de club uit Nijmegen zijn team. ,,We geven weinig weg’’, zei hij tegenover ESPN. ,,Dat is in het verleden weleens anders geweest, met onnodige tegentreffers. Nu zijn we stabiel achterin.”

Maar dat de Gelderse club na twee grote overwinningen nog maar één zege nodig heeft om naar de eredivisie te promoveren, zo logisch is dat niet. NEC is natuurlijk een club met een rijke geschiedenis in de eredivisie. Maar tegelijkertijd is het grote publiek ook alweer snel gewend geraakt aan NEC als Keuken Kampioen Divisionist.

Dat ze in Nijmegen dit seizoen als doelstelling hadden om in de top 5 te eindigen, zegt eigenlijk al genoeg. NEC is een club in wederopbouw, nadat het sinds de laatste degradatie was weggezakt. Aan het einde van het seizoen 2016-2017 ging het in de finale van de play-offs mis tegen... NAC. Ook de tegenstander van zondagavond. Het zal revanchegevoelens oproepen bij de fanatieke NEC-supporters.

Na die degradatie deden de Nijmegenaren er alles aan om direct terug te keren in de eredivisie. De club zette halverwege het seizoen Pepijn Lijnders voor de groep. Onder Lijnders, die daarvoor bij Liverpool de assistent van Jürgen Klopp was, promoveerde NEC echter niet.

Het resultaat was dat de club zichzelf opnieuw moest uitvinden. Er werd gesneden in de budgetten en de focus werd gelegd op spelers uit de eigen jeugdopleiding. Met het effect dat er nu een jonge, talentvolle ploeg staat. Daarin vallen met name de backs op. De 20-jarige Souffian El Karouani aan de linkerkant en de 19-jarige Bart van Rooij, die tegen Roda JC met een prachtig schot de 1-0 maakte, als rechtervleugelverdediger.

Bart van Rooij (midden) na zijn 1-0. © Pro Shots / Niels Boersema

Jeugd

Zij krijgen binnen de georganiseerde tactiek van de 39-jarige trainer Rogier Meijer de ruimte om zich te onderscheiden. En dat is niet zo gek. Meijer kent El Karouani en Van Rooij al jaren. De trainer werkt namelijk al een tijdje in Nijmegen als jeugdtrainer, was vorig seizoen onderdeel van een trainerstrio met Adrie Bogers en François Gesthuizen en staat dit jaar voor het eerst voor in zijn eentje voor de groep. Het past in de filosofie van de afgelopen jaren.

Maar het die filosofie werkt wel pas écht als de ervaren spelers er óók zijn. Zoals Edgar Barreto (36), die afgelopen zomer na dertien seizoenen in Italië bij NEC terugkeerde, en dus Rens van Eijden. De 33-jarige aanvoerder ontbrak dit seizoen nogal eens. Door corona, een schorsing van drie weken en een enkelblessure. Met Van Eijden was het inderdaad vaak logisch dat NEC won en weinig weggaf. Zonder hem werden er nogal eens wat punten verspeeld in wedstrijden tegen op papier zwakkere tegenstanders. Tegen NAC zal Van Eijden ervoor willen zorgen dat dát niet gebeurt, zodat NEC na een afwezigheid van vier jaar weer terugkeert in de eredivisie.

NAC is favoriet: ‘We zijn nu heel dichtbij’ NAC is na de overwinning op FC Emmen de favoriet voor promotie naar de eredivisie. De club uit Breda eindigde in de reguliere competitie als vijfde, heeft met Emmen een ploeg in vorm verslagen en speelt morgen in het Rat Verlegh Stadion met publiek. ,,Dat wordt een super mooi affiche", zei trainer Maurice Steijn kort na de zege in de halve finale. ,,We moeten nu ook gelijk weer retescherp zijn richting die wedstrijd, want NEC is een uitstekend elftal. Ze hebben ervaring en veel kracht. Dat zij probleemloos van Roda JC winnen, zegt ook veel.” Toch liep Steijn ook niet weg voor de favorietenrol van zijn team. ,,Of wij móéten winnen? Wij hebben voorafgaand aan dit jaar uitgesproken dat we dit jaar wilden promoveren. Doordat het coronavirus ons het hele jaar heeft achtervolgd, hebben we onze doelstelling gaandeweg bijgesteld. Dit jaar mag het, volgend jaar moet het. Maar we zijn er nu heel dichtbij. Nu we het kunnen pakken, moeten we dat ook doen.”