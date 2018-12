Hoe Oranje is de Champions League straks nog?

Dat Ajax zich al geplaatst heeft voor de knock-outfase van de Champions League is ook goed nieuws voor Oranje. Maar hoeveel internationals zijn na de winterstop nog actief op het hoogste niveau in Europa?

Van Dijk en Wijnaldum

Volledig scherm Virgil Van Dijk duelleert met Lorenzo Insigne in de met 1-0 verloren heenwedstrijd tegen Napoli. © AP Ook bondscoach Ronald Koeman zal deze week bij de laatste groepswedstrijden in de Champions League op het puntje van zijn stoel zitten. Zeker morgenavond als Liverpool zijn do or die-wedstrijd speelt tegen Napoli. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum moeten met 1-0 winnen - of met twee goals verschil als de Italianen op Anfield scoren - om een ronde verder te komen. Lukt dat niet dan zijn twee dragende spelers van het Nederlands elftal, vorig seizoen nog finalist in de Champions League, al klaar op het voornaamste podium.

Depay en Tete

Volledig scherm Memphis Depay (r) kwam thuis tegen Sjachtar niet verder dan 2-2. © REUTERS Memphis Depay is sinds de komst van Koeman de man waar alles om draait in de Oranje-aanval. Maar ook Kenny Tete maakt onder de huidige bondscoach weer deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Maar of beide spelers van Olympique Lyon na de winterstop nog wat extra meters kunnen maken in de Champions League is zeer de vraag. Een nederlaag woensdag in de uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk en Depay en Tete moeten het straks doen met de Europa League.

De Vrij

Stefan de Vrij maakte afgelopen zomer een mooie transfer van Lazio naar Internazionale. Met die club is hij echter nog niet zeker van overwintering in de Champions League. Om de knockout-fase te halen moet Inter morgen PSV zien te verslaan. Een gelijkspel is voor De Vrij en co alleen genoeg als concurrent Tottenham Hotspur verliest bij Barcelona. Winnen de Engelsen in Camp Nou, dan gaat Internazionale volgend jaar verder in de Europa League.

Volledig scherm Stefan de Vrij (l), hier in duel met Donyell Malen, moet met Inter opnieuw zien te winnen van PSV. © AP

Zoet, Dumfries, Bergwijn, Rosario en De Jong

Volledig scherm Rosario, Dumfries en De Jong weten na de nederlaag tegen Barcelona dat PSV klaar is in Europa. © Thomas Bakker PSV kan Inter dus nog dwarszitten, maar dat de ploeg van Mark van Bommel al klaar is in Europa is natuurlijk ook een nadeel voor Oranje. De internationals Jeroen Zoet, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Luuk de Jong worden na de winterstop bij PSV niet langer getest op internationaal niveau.

Vormer en Groeneveld

Ook Club Brugge, dat morgen thuis speelt tegen Atlético Madrid, is al uitgeschakeld in de Champions League. Maar Ruud Vormer en Arnaut Danjuma Groeneveld zijn al wel verzekerd van voetballen in de Europa League.

Zestal is zeker

Het aantal Oranje-internationals dat zich al wel geplaatst heeft voor de knock-outfase van de Champions League is bijna op één hand te tellen. Naast de vier Ajacieden Matthijs de Ligt, Daley Blind, Frenkie de Jong en Donny van de Beek – die morgen bij winst op Bayern München zelfs doorgaan als poulewinnaar – zitten ook Justin Kluivert (AS Roma) en Jasper Cillessen (tweede keeper bij Barcelona) nog in het toernooi.

Europa League