Hoe Overmars met grensoverschrijdend gedrag het zorgvuldig opgebouwde Ajax-imperium in gevaar brengt

Vitesse glijdt weg in Enschede: geblunder leidt tot pijnlijke nederlaag

ENSCHEDE - Vitesse is de maand februari begonnen met een uitglijder. Letterlijk. De Arnhemse club ging zaterdagavond op een spekglad veld bij FC Twente onderuit door blunders: 3-0. De equipe van coach Thomas Letsch moet in de achtervolging in de subtop van de eredivisie.

5 februari