Hoe Rafael van der Vaart in 2018 bijna bij PEC Zwolle tekende: ‘Twee van de mooiste weken in mijn carrière’

Ronald Koeman schat kansen Oranje in: ‘Kroatië misschien wel de beste van de vier’

Ronald Koeman denkt dat tegenstander Kroatië misschien wel de beste van de vier landen is bij de Final Four van de Nations League. Dat zei de bondscoach van Oranje op de persconferentie in aanloop naar de halve finale van woensdag (20.45 uur) in de Kuip. Donderdag spelen Spanje en Italië de andere halve finale in de Grolsch Veste.