Hoe sneu het ook is voor Justin Bijlow: beschikbaar is hij veel te weinig

Voetbalpod­cast | 'Arne Slot blijft de komende weken nog wel zoekende bij Feyenoord’

Feyenoord en Ajax lopen al vroeg in de competitie averij op. Dat zegt nog niets natuurlijk, maar is de oorzaak aan te wijzen? In de AD Voetbalpodcast bespreken Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff de zoektocht van Arne Slot, het tempo van Ajax, de bank van PSV en het WK-finale syndroom voor Nederlanders.