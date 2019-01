Hoe stoïcijns blijft PSV met voorsprong van vijf punten?

Door Maarten Wijffels



In de catacomben van het Philips Stadion stond Danny Buijs voor de camera. De eerste vraag aan de trainer van FC Groningen was zaterdag of er meer had ingezeten dan een 2-1 nederlaag? Buijs had ‘nee’ moeten zeggen als hij realistisch keek naar de kansenverhouding. Maar niemand vond het gek dat ze bij Groningen uitdroegen: we roken dat er iets te halen viel.