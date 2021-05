Hoe Ten Hag Ajax tot een hongerige kampioensploeg transformeerde: ‘Ik kon me geen betere aanvoerders wensen’

Door Johan Inan



Hoe de 35ste landstitel van Ajax Ten Hag zal bijblijven? ,,We zijn er meer dan in geslaagd om een nieuw team te bouwen. Daarmee hebben we attractief voetbal gespeeld. Het is wat abstract, maar er is veel homogeniteit in de kleedkamer. De jongens hebben iets over voor elkaar en dagen elkaar uit. De verbondenheid was groot. Eigenlijk heb ik in de drie jaar bij Ajax altijd gevoeld. Dit jaar zat er ook ontzettend veel wilskracht en weerbaarheid in.”