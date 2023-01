Hoe wereldster Wout Weghorst maar blijft geven aan z'n oude cluppie NEO: 'Dit zijn leuke extraatjes’

Lachend slaat voorzitter Edwin Zeevalkink z’n handen op de grote tafel van de bestuurskamer. Weghorstmania is losgebarsten nu voor hun oud-spits een akkoord nadert met Manchester United. „Vandaag zitten we namens NEO in de studio van Ziggo, dinsdag maakt zender ESPN hier op de club een item. Geweldig toch?”



De Engelse pers is nog niet gesignaleerd aan de Twickelerblokweg voor een reportage over de roots van de ‘boy wonder’ uit Twente, maar veel zal het niet schelen.