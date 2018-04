Hoetmer na dit seizoen weg als rvc-voorzitter Feyenoord

,,De afgelopen vier jaar is er veel veranderd", weet Hoetmer. ,,Niet alleen op sportief gebied, met als hoogtepunten natuurlijk het landskampioenschap en de bekerwinst, maar ook voor wat betreft initiatieven om Feyenoord weer structureel een topclub te laten zijn. Nog dit kwartaal komt het nieuwe trainingscentrum voor het eerste elftal gereed en gaat de eerste paal de grond in voor het nieuwe jeugdcomplex. De grootste uitdaging is nu het nieuwe stadion. Dit project gaat echter langer duren dan een eventuele tweede termijn van mij en ik denk dat het cruciaal is om een team te hebben dat het project gaat leiden tot na het gereedkomen."