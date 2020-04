Hoeveel lopen de clubs aan tv-geld mis als ze de competitie staken?

Opinie Zelfs in coronatijd draait overleg eredivisie uit op Poolse landdag

2 april Het inhoudelijke standpunt van Ajax om de lopende competitie per direct stop te zetten, was vanmiddag het pijnpunt niet zozeer. Want ook PSV, AZ en een handvol andere clubs zien al geen heil meer in de krampachtige pogingen om de eredivisie toch nog af te maken.