‘Honderd procent gevoel dat we boel kunnen omkeren’

De trainer van de nummer drie van de eredivisie baalde vanzelfsprekend flink van de nederlaag in Tilburg. ,,Ik ben zwaar teleurgesteld. Het team doet er alles aan, we krijgen ook de kansen. Maar het zit in deze fase gewoon absoluut niet mee.”



Van Bommel mist bij PSV al enkele wedstrijden de belangrijke aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen. De club pakte op 6 oktober (4-1 tegen VVV-Venlo) de laatste overwinning en dus is het woord ‘crisis’ al enige tijd onderwerp van gesprek in Eindhoven. ,,Het zit voor ons niet mee de laatste tijd, maar dat is ook verklaarbaar”, doelt de oefenmeester op het ontbreken van Bergwijn en Malen. ,,Haal Neymar en Mbappé weg bij PSV, of Messi en Suárez bij Barça. Dit is gewoon verklaarbaar.”



De trainer van PSV blijft overtuigd dat hij de crisis kan bezweren. ,,Ik heb honderd procent het gevoel dat we de boel kunnen omkeren”, aldus Van Bommel. ,,Het zijn de kleine dingen die niet goed vallen voor ons. Als je beste spelers ontbreken, daalt het vertrouwen bij de rest en vervolgens ook de vorm. In die fase zitten we nu eenmaal”, weet hij. ,,Ik ben blij met de interlandperiode die nu volgt, daarna zijn Donyell (Malen, red.) en Steven (Bergwijn, red.) weer terug. Alleen al door hun aanwezigheid gaat het elftal beter spelen.”